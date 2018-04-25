Поліція Нікарагуа повідомила про звільнення всіх затриманих на акціях протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Люди, затримані в ході безладів і акцій протесту в Нікарагуа на минулому тижні, були звільнені. Про це повідомила у вівторок Національна поліція центральноамериканської республіки, інформує УНН.
Починаючи з понеділка, 23 квітня, організація почала звільняти людей, затриманих за серйозні порушення громадського порядку в останні дні, йдеться в оприлюдненій заяві відомства. Вони були передані їхнім родичам, а в деяких випадках — комісіям священиків в містах Манагуа, Масайя, Гранада , Чинандега, Леон і Карасу. У поліції зазначили, що процес видачі завершився вранці у вівторок за місцевим часом.
За оцінками нікарагуанських правозахисників, які у вівторок привела газета Prensa, під вартою залишалися не менше 300 осіб, місцезнаходження ще 60 не було встановлено.
Акції протесту тривають в Нікарагуа з минулої середи, приводом для них стала реформа соціального страхування. Згідно з даними національного Центру з прав людини, жертвами насильства в ході маніфестацій стали не менше 25 осіб.
Як повідомляв УНН, у місті Блуфілдс, Нікарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести.