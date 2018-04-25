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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Никарагуа сообщила об освобождении всех задержанных на акциях протеста

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Люди, задержанные в ходе беспорядков и акций протеста в Никарагуа на прошлой неделе, были освобождены. Об этом сообщила во вторник Национальная полиция центральноамериканской республики, передает УНН.

Полиция Никарагуа сообщила об освобождении всех задержанных на акциях протеста

Начиная с понедельника, 23 апреля, организация начала увольнять людей, задержанных за серьезные нарушения общественного порядка в последние дни, говорится в обнародованном заявлении ведомства. Они были переданы их родственникам, а в некоторых случаях — комиссиям священников в городах Манагуа, Масайя, Гранада, Чинандега, Леон и Карасу. В полиции отметили, что процесс выдачи завершился утром во вторник по местному времени.

По оценкам никарагуанских правозащитников, которые во вторник привела газета Prensa, под стражей оставались не менее 300 человек, местонахождение еще 60 не было установлено.

Акции протеста продолжаются в Никарагуа с прошлой среды, поводом для них стала реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.

Как сообщал УНН, в городе Блуфилдс, Никарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, который включался в прямой эфир о антиправительственные протесты.

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