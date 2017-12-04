Поліція не реагуватиме на дії адвоката Януковича, який приніс у суд “коктейлі Молотова”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція не вбачає підстав якимось чином реагувати на факт внесення до зали судового засідання Печерського райсуду Києва “коктейлів Молотова” та фрагментів дорожньої бруківки адвокатом екс-президента України Віктора Януковича Віталієм Сердюком. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
“Факт події зафіксований, але підстав для будь-якого реагування немає. Адже ці речі адвокат просив долучити до матеріалів справи в якості речових доказів”, — зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, сьогодні на судове засідання адвокат Сердюк приніс кілька предметів, схожих на “коктейль Молотова” та елементи бруківки.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.