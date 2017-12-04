Полиция не будет реагировать на действия адвоката Януковича, который принес в суд "коктейли Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция не видит оснований каким-то образом реагировать на факт внесения в зал судебного заседания Печерского райсуда Киева "коктейлей Молотова" и фрагментов дорожной брусчатки адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича Виталием Сердюком. Об этом сообщили УНН в полиции Киева.
"Факт происшествия зафиксирован, но оснований для любого реагирования нет. Ведь эти вещи адвокат просил приобщить к материалам дела в качестве вещественных доказательств", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, сегодня на судебное заседание адвокат Сердюк принес несколько предметов, похожих на "коктейль Молотова" и элементы брусчатки.
Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.