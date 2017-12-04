Полиция не будет реагировать на действия адвоката Януковича, который принес в суд "коктейли Молотова"

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 86949 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 59161 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108511 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128625 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106036 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107791 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113161 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117396 просмотра

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Полиция не будет реагировать на действия адвоката Януковича, который принес в суд "коктейли Молотова"

Полиция не будет реагировать на действия адвоката Януковича, который принес в суд "коктейли Молотова"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция не видит оснований каким-то образом реагировать на факт внесения в зал судебного заседания Печерского райсуда Киева "коктейлей Молотова" и фрагментов дорожной брусчатки адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича Виталием Сердюком. Об этом сообщили УНН в полиции Киева.

"Факт происшествия зафиксирован, но оснований для любого реагирования нет. Ведь эти вещи адвокат просил приобщить к материалам дела в качестве вещественных доказательств", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, сегодня на судебное заседание адвокат Сердюк принес несколько предметов, похожих на "коктейль Молотова" и элементы брусчатки.

Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

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