Поліція наразі нікого не затримувала під час акції з нагоди річниці розгону Євромайдану

"Ситуація є контрольованою, грубих порушень немає. Затриманих теж немає. Акції відбуваються у двох місцях – в районі Бессарабської площі та біля Банкової", - розповіли у поліції.

За попередніми даними, поінформували у відділі комунікацій, у заходах беруть участь близько 200 активістів.

Як повідомляв УНН, у Києві відбувається смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.

На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.