Поліція наразі нікого не затримувала під час акції з нагоди річниці розгону Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ситуація під час масових акцій, які відбуваються сьогодні увечері у центрі Києва з нагоди четвертої річниці з дня розгону спецпідрозділом "Беркут" студентів Євромайдану є контрольованою, грубих порушень правопорядку та затриманих немає. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Києві.
"Ситуація є контрольованою, грубих порушень немає. Затриманих теж немає. Акції відбуваються у двох місцях – в районі Бессарабської площі та біля Банкової", - розповіли у поліції.
За попередніми даними, поінформували у відділі комунікацій, у заходах беруть участь близько 200 активістів.
Як повідомляв УНН, у Києві відбувається смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.
На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.