Полиция пока никого не задерживала во время акции по случаю годовщины разгона Евромайдана

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71733 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58749 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66732 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115996 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114607 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142583 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107352 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108780 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Полиция пока никого не задерживала во время акции по случаю годовщины разгона Евромайдана

Полиция пока никого не задерживала во время акции по случаю годовщины разгона Евромайдана

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ситуация во время массовых акций, которые происходят сегодня вечером в центре Киева по случаю четвертой годовщины со дня разгона спецназом "Беркут" студентов Евромайдана является контролируемой, грубых нарушений правопорядка и задержанных нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

"Ситуация контролируемая, грубых нарушений нет. Задержанных тоже нет. Акции проходят в двух местах - в районе Бессарабской площади и возле Банковой", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, сообщили в отделе коммуникаций, в мероприятиях принимают участие около 200 активистов.

Как сообщал УНН, в Киеве происходит факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов евромайдана.

На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между границей правоохранителей и участниками факельного шествия.

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