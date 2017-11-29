Полиция пока никого не задерживала во время акции по случаю годовщины разгона Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ситуация во время массовых акций, которые происходят сегодня вечером в центре Киева по случаю четвертой годовщины со дня разгона спецназом "Беркут" студентов Евромайдана является контролируемой, грубых нарушений правопорядка и задержанных нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.
"Ситуация контролируемая, грубых нарушений нет. Задержанных тоже нет. Акции проходят в двух местах - в районе Бессарабской площади и возле Банковой", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, сообщили в отделе коммуникаций, в мероприятиях принимают участие около 200 активистов.
Как сообщал УНН, в Киеве происходит факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов евромайдана.
На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между границей правоохранителей и участниками факельного шествия.