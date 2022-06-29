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Поліція арештувала майно російських компаній на 18 млн гривень

Поліція арештувала майно російських компаній на 18 млн гривень

Київ • УНН

 • 86074 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Національна поліція України наклала арешт на майно російських компаній на суму майже в 18 млн грн, передає УНН.

Деталі

Так, 94 універсальних контейнерів, за допомогою яких перевозили різноманітні товари, передані в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Також на них накладено арешт майже на 18 млн грн. 

Цитата

«Встановлено, що фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній. Відтак ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил ворога та інших незаконних військових формувань. До того ж власники, аби уникнути примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, можуть запроваджувати різні схеми та механізми з метою приховування кінцевих власників майна», - ідеться в повідомленні.

Заходи проводилися спільно зі співробітниками Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Доповнення 

Судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Українські Національні Новини

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