Поліція на трасі Одеса-Київ почала роздавати водіям карти для об'їзду заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Водіям на трасі Одеса-Київ поліція роздає роздруківки карт для об'їзду заторів, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, автомобілі не пропускають через КП у Білій Церкві на Одеській трасі. Натомість водіям роздають роздруківки карт і радять їхати селами.
Як повідомляв УНН, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на трасі Київ – Одеса, поблизу міста Васильків, утворилися значні затори.
Так, станом на 16.20 рух ускладнений поблизу населеного пункту Калинівка та населеного пункту Глеваха.
Окрім того, поблизу населеного пункту Глеваха сталася дорожньо-транспортна подія.
Там рух не перевищує 7 кілометрів на годину.