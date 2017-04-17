Полиция на трассе Одесса-Киев начала раздавать водителям карты для объезда пробок

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29559 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94905 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111436 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103361 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151793 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Полиция на трассе Одесса-Киев начала раздавать водителям карты для объезда пробок

Полиция на трассе Одесса-Киев начала раздавать водителям карты для объезда пробок

Киев  •  УНН

 • 17533 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Водителям на трассе Одесса-Киев полиция раздает распечатки карт для объезда заторов, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, автомобили не пропускают через КП в Белой Церкви на Одесской трассе. Зато водителям раздают распечатки карт и советуют ехать деревенскими дорогами.

Как сообщал УНН, в связи с проведением ремонтных работ на трассе Киев - Одесса, вблизи города Васильков, образовались значительные пробки.

По состоянию на 16.20 движение затруднено вблизи населенного пункта Калиновка и населенного пункта Глеваха.

Кроме того, вблизи населенного пункта Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие.

Там движение не превышает 7 километров в час.

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