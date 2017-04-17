Полиция на трассе Одесса-Киев начала раздавать водителям карты для объезда пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Водителям на трассе Одесса-Киев полиция раздает распечатки карт для объезда заторов, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, автомобили не пропускают через КП в Белой Церкви на Одесской трассе. Зато водителям раздают распечатки карт и советуют ехать деревенскими дорогами.
Как сообщал УНН, в связи с проведением ремонтных работ на трассе Киев - Одесса, вблизи города Васильков, образовались значительные пробки.
По состоянию на 16.20 движение затруднено вблизи населенного пункта Калиновка и населенного пункта Глеваха.
Кроме того, вблизи населенного пункта Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие.
Там движение не превышает 7 километров в час.