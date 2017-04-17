Полиция на трассе Одесса-Киев начала раздавать водителям карты для объезда пробок

По словам корреспондента, автомобили не пропускают через КП в Белой Церкви на Одесской трассе. Зато водителям раздают распечатки карт и советуют ехать деревенскими дорогами.

Как сообщал УНН, в связи с проведением ремонтных работ на трассе Киев - Одесса, вблизи города Васильков, образовались значительные пробки.

По состоянию на 16.20 движение затруднено вблизи населенного пункта Калиновка и населенного пункта Глеваха.

Кроме того, вблизи населенного пункта Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие.

Там движение не превышает 7 километров в час.