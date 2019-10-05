Поліція на Донбасі розробляє план роботи на деокупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Поліція Донеччини розробляє план відновлення роботи на деокупованих територіях, для такої роботи вже підготовлено близько 800 поліцейських. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
"Правовий механізм відновлення територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих районів обговорили учасники Всеукраїнського науково-практичного круглого столу", - вказали у поліції.
Участь в обговоренні взяли представники поліції Донецької області, ЗСУ, СБУ, прокуратури, прикордонної та рятувальної служб, науковці та громадські організації.
Учасники представили свої напрацювання у напрямках:
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- формування правового поля для відновлення територіальної цілісності України;
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- підготовка до виборчого процесу й подальше проведенням місцевих виборів відповідно до українського законодавства;
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- відновлення роботи всіх державних інститутів і правоохоронних органів України;
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- повернення вимушено переміщених осіб у покинуті через воєнні дії райони;
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- проведення роботи з усунення техногенних й екологічних ризиків на території, де відбувалися воєнні дії.
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"Так, поліція Донеччини у рамках стратегії деокупації розробляє порядок функціонування поліцейських підрозділів в ОРДО, першочергові заходи щодо забезпечення публічної безпеки та захисту прав громадян. Для роботи на деокупованих територіях вже підготовлено близько 800 поліцейських, передбачено ресурси для безперебійної діяльності підрозділів", - додали у поліції.
Нагадаємо, Україна погодила текст формули Штайнмайєра щодо Донбасу.