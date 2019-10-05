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Поліція на Донбасі розробляє план роботи на деокупованих територіях

Київ • УНН

 • 15637 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Поліція Донеччини розробляє план відновлення роботи на деокупованих територіях, для такої роботи вже підготовлено близько 800 поліцейських. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліція на Донбасі розробляє план роботи на деокупованих територіях

"Правовий механізм відновлення територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих районів обговорили учасники Всеукраїнського науково-практичного круглого столу", - вказали у поліції.

Участь в обговоренні взяли представники поліції Донецької області, ЗСУ, СБУ, прокуратури, прикордонної та рятувальної служб, науковці та громадські організації.

Учасники представили свої напрацювання у напрямках:

  • формування правового поля для відновлення територіальної цілісності України;
  • підготовка до виборчого процесу й подальше проведенням місцевих виборів відповідно до українського законодавства;
  • відновлення роботи всіх державних інститутів і правоохоронних органів України;
  • повернення вимушено переміщених осіб у покинуті через воєнні дії райони;
  • проведення роботи з усунення техногенних й екологічних ризиків на території, де відбувалися воєнні дії.

"Так, поліція Донеччини у рамках стратегії деокупації розробляє порядок функціонування поліцейських підрозділів в ОРДО, першочергові заходи щодо забезпечення публічної безпеки та захисту прав громадян. Для роботи на деокупованих територіях вже підготовлено близько 800 поліцейських, передбачено ресурси для безперебійної діяльності підрозділів", - додали у поліції.

Нагадаємо, Україна погодила текст формули Штайнмайєра щодо Донбасу.

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