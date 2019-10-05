Полиция на Донбассе разрабатывает план работы на деоккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Полиция Донецкой области разрабатывает план возобновления работы на деокупованих территориях, для такой работы уже подготовлено около 800 полицейских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола", - указали в полиции.
Участие в обсуждении приняли представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.
Участники представили свои наработки по направлениям:
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- формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;
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- подготовка к избирательному процессу и дальнейшему проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством;
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- восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;
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- возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;
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- проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.
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"Так, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан. Для работы на деокупованих территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - добавили в полиции.
Напомним, Украина согласовала текст формулы Штайнмайера по Донбассу.