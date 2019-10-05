Полиция на Донбассе разрабатывает план работы на деоккупированных территориях

"Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола", - указали в полиции.

Участие в обсуждении приняли представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Участники представили свои наработки по направлениям:



формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;



подготовка к избирательному процессу и дальнейшему проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством;



восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;



возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;



проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.



"Так, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан. Для работы на деокупованих территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - добавили в полиции.

Напомним, Украина согласовала текст формулы Штайнмайера по Донбассу.