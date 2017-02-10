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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція минулого року видворила за кордон 11 “злодіїв у законі” — А.Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повідомив, що за 2016 рік правоохоронці примусово видворили за межі України 11 “злодіїв в законі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.

Поліція минулого року видворила за кордон 11 “злодіїв у законі” — А.Крищенко

“Проводиться робота з протидії організованій злочинності і діяльності так званих злодії у законі. Усього минулого року 11 чоловік було примусово видворено за межі держави. Це злодії у законі, які намагались впливати на кримінальний стан не тільки у Києві, але й у державі. Вони намагались навіть впливати на політичний процесс”, — наголосив А.Крищенко.

Нагадаємо, 12 грудня 2016 року в аеропорту “Бориспіль” правоохоронці затримали “злодія у законі” Черая Тенгіза, відомого у кримінальних колах як “Тенго Гальський”. Іноземцю заборонили в’їзд на територію України строком на три роки.

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