Поліція минулого року видворила за кордон 11 “злодіїв у законі” — А.Крищенко

“Проводиться робота з протидії організованій злочинності і діяльності так званих злодії у законі. Усього минулого року 11 чоловік було примусово видворено за межі держави. Це злодії у законі, які намагались впливати на кримінальний стан не тільки у Києві, але й у державі. Вони намагались навіть впливати на політичний процесс”, — наголосив А.Крищенко.

Нагадаємо, 12 грудня 2016 року в аеропорту “Бориспіль” правоохоронці затримали “злодія у законі” Черая Тенгіза, відомого у кримінальних колах як “Тенго Гальський”. Іноземцю заборонили в’їзд на територію України строком на три роки.