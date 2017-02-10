Полиция в прошлом году выдворила за границу 11 "воров в законе" - А.Крищенко

"Проводится работа по противодействию организованной преступности и деятельности так называемых воров в законе. Всего в прошлом году 11 человек были принудительно выдворены за пределы государства. Это воры в законе, которые пытались влиять на уголовное состояние не только в Киеве, но и в государстве. Они пытались даже влиять на политический процесс", - подчеркнул А.Крищенко.

Напомним, 12 декабря 2016 года в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали "вора в законе" Черая Тенгиза, известного в криминальных кругах как "Тенго Гальский". Иностранцу запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.