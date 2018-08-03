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Поліція Лондона повідомила про затримання підозрюваного в підготовці теракту

Поліція Лондона повідомила про затримання підозрюваного в підготовці теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Співробітники контртерористичного підрозділу лондонської поліції затримали підозрюваного в підготовці теракту. Про це в четвер повідомила прес-служба Скотленд-Ярду, інформує УНН.

За її даними, затримання відбулося на північному заході Лондона в рамках запланованої операції, за підсумками якої в поліцейську дільницю був доставлений 20-річний підозрюваний. Ніхто з поліцейських в ході виконання службових обов’язків не постраждав.

За даними МВС Сполученого Королівства, в цілому 400 осіб були затримані в Великій Британії за 2017 рік за підозрою в причетності до злочинів на грунті тероризму. З березня 2017 року у Великій Британії були здійснені кілька терактів, жертвами яких стали 36 осіб. Рівень терористичної загрози в країні є зараз серйозним. Вище нього тільки критичний.

Як повідомляв УНН, Франція видала Бельгії підозрюваного в підготовці теракту проти іранської опозиції.

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