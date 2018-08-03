Полиция Лондона сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта

По ее данным, задержание произошло на северо-западе Лондона в рамках запланированной операции, по итогам которой в полицейский участок был доставлен 20-летний подозреваемый. Никто из полицейский в ходе выполнения служебных обязанностей не пострадал.

По данным МВД Соединенного Королевства, в общей сложности 400 человек были задержаны в Великобритании за 2017 год по подозрению в причастности к преступлениям на почве терроризма. С марта 2017 года в Великобритании были осуществлены несколько терактов, жертвами которых стали 36 человек. Уровень террористической угрозы в стране является сейчас серьезным. Выше него только критический.

Как сообщал УНН, Франция выдала Бельгии подозреваемого в подготовке теракта против иранской оппозиции.