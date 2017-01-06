Поліція ліквідувала у двох областях підпільні цехи та бази зі зберігання фальсифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Правоохоронці у Львівській та Чернівецькій областях протягом доби припинили діяльність двох підпільних цехів та перевалочної бази зі зберігання та дрібнооптової торгівлі фальсифікатом, вартістю майже 1,2 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці виявили організовану злочинну групу, що займалась незаконним виготовленням підакцизних товарів. До складу групи входило 7 осіб із чітким розподілом обов’язків. Виробничі “потужності” зловмисників розташовувались на території гаражного кооперативу у місті Чернівці та у двох житлових будинках.
Дилери розливали спиртову суміш у картонні коробки Bag in Box та у звичайні пляшки з маркуванням Nemiroff, MEDOFF, “ВОЗДУХ”, “Козацька Рада”, “Пшенична”. Пляшки маркувались фальсифікованими марками акцизного податку України.
Вироблений фальсифікат розповсюджувався на території області через своїх реалізаторів — приватних підприємців та фізичних осіб.
Окрім того, у Львові правоохоронці припинили функціонування підпільного цеху та нелегальної бази зі зберігання та дрібнооптового збуту фальсифікованої горілки торгових марок “Слава”, “Медофф”, “Воздух”, “Первак” та Bag in Box.
Прибутковим бізнесом займались троє осіб. У орендованих приміщеннях автосервісу та автогаражного кооперативу було організовано збір склотари, змішування спиртової суміші та розлив фальсифікату. Горілку збували через мережу торговельних підприємств.
Правоохоронці у Чернівецькій та Львівській областях вилучили 12,2 тонни “алкоголю” та 2,7 тис. пачок фальсифікованих тютюнових виробів. Загальна вартість вилученого з обігу фальсифікату становить майже 1,2 млн гривень.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.