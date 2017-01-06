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Полиция ликвидировала в двух областях подпольные цеха и базы по хранению фальсификата

Полиция ликвидировала в двух областях подпольные цеха и базы по хранению фальсификата

Киев • УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Правоохранители во Львовской и Черновицкой областях в течение суток прекратили деятельность двух подпольных цехов и перевалочной базы по хранению и мелкооптовой торговле фальсификатом, стоимостью почти 1,2 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители обнаружили организованную преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением подакцизных товаров. В состав группы входило 7 человек с четким распределением обязанностей. Производственные "мощности" злоумышленников располагались на территории гаражного кооператива в городе Черновцы и в двух жилых домах.

Дилеры разливали спиртовую смесь в картонные коробки Bag in Box и в обычные бутылки с маркировкой Nemiroff, MEDOFF, "ВОЗДУХ", "Козацька Рада", "Пшеничная". Бутылки маркировались фальсифицированными марками акцизного налога Украины.

Произведенный фальсификат распространялся на территории области через своих реализаторов - частных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, во Львове правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптовому сбыту фальсифицированной водки торговых марок "Слава", "Мэдофф", "Воздух", "Первак" и Bag in Box.

Прибыльным бизнесом занимались трое человек. В арендованных помещениях автосервиса и автогаражного кооператива был организован сбор стеклотары, смесь спиртовой смеси и розлив фальсификата. Водку сбывали через сеть торговых предприятий.

Правоохранители в Черновицкой и Львовской областях изъяли 12,2 тонны "алкоголя" и 2,7 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий. Общая стоимость изъятого из оборота фальсификата составляет около 1,2 млн гривен.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

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