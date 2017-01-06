Полиция ликвидировала в двух областях подпольные цеха и базы по хранению фальсификата

КИЕВ. 6 января. УНН. Правоохранители во Львовской и Черновицкой областях в течение суток прекратили деятельность двух подпольных цехов и перевалочной базы по хранению и мелкооптовой торговле фальсификатом, стоимостью почти 1,2 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.