Поліція кваліфікувала як теракт підрив чоловіка на розтяжці біля КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У лісосмузі поблизу КПВВ “Майорське” 25-річний житель Донеччини підірвався на розтяжці і був госпіталізований, його життя поза загрозою. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
“Повідомлення про те, що сталося, надійшло до Бахмутського відділу поліції вчора ввечері. 25-річний громадянин зійшов з дороги та натрапив на розтяжку. Наразі його евакуйовано до медзакладу Покровська”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, 1 травня близько 12:30 в районі населеного пункту Майорськ підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік.