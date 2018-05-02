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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поліція кваліфікувала як теракт підрив чоловіка на розтяжці біля КПВВ "Майорське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У лісосмузі поблизу КПВВ “Майорське” 25-річний житель Донеччини підірвався на розтяжці і був госпіталізований, його життя поза загрозою. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

Поліція кваліфікувала як теракт підрив чоловіка на розтяжці біля КПВВ "Майорське"

“Повідомлення про те, що сталося, надійшло до Бахмутського відділу поліції вчора ввечері. 25-річний громадянин зійшов з дороги та натрапив на розтяжку. Наразі його евакуйовано до медзакладу Покровська”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, 1 травня близько 12:30 в районі населеного пункту Майорськ підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік.

Українські Національні Новини

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