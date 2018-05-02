Полиция квалифицировала как теракт подрыв мужчины на растяжке возле КПВВ "Майорское"

"Сообщение о том, что произошло, поступило в Бахмутский отдел полиции вчера вечером. 25-летний гражданин сошел с дороги и наткнулся на растяжку. Сейчас его эвакуировали в медучреждение Покровска", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, 1 мая около 12:30 в районе населенного пункта майорских подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский человек.