Полиция квалифицировала как теракт подрыв мужчины на растяжке возле КПВВ "Майорское"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В лесополосе вощле КПВВ "Майорское" 25-летний житель Донецкой области подорвался на растяжке и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сообщение о том, что произошло, поступило в Бахмутский отдел полиции вчера вечером. 25-летний гражданин сошел с дороги и наткнулся на растяжку. Сейчас его эвакуировали в медучреждение Покровска", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, 1 мая около 12:30 в районе населенного пункта майорских подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский человек.