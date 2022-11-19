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Поліція Київщини затримала суддю Броварського суду після року розшуку

Поліція Київщини затримала суддю Броварського суду після року розшуку

Київ • УНН

 • 432483 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Суддю Броварського суду, яка знаходилась в розшуку майже рік, затримала поліція Київщини. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

“Свого часу обґрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег суддів. Один із найбільш гучних епізодів – зґвалтування 16-річної дівчини сироти”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що тоді поліція затримала двох підозрюваних, втім “колишня служителька Феміди” призначила їм запобіжний захід у вигляді незначної застави, через що кривдники вийшли на волю.

Влітку 2021 року Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок - 6 років позбавлення волі за хабарництво, а в січні вже цього року винесла відповідну ухвалу і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Втім, війна дала змогу екссудді переховуватись і ухилятись від виконання покарання.

Поліція Київщини оголосила втікачку в розшук, і, провівши низку оперативних заходів, встановила місцеперебування засудженої.

Нині екссуддя в СІЗО.

Доповнення

У Києві затримали колишнього народного депутата за вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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