Полиция Киевской области задержала судью Броварского суда после года розыска

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“В свое время обоснованность приговоров Анны Билык откровенно удивляли общество и даже ее коллег судей. Один из самых громких эпизодов – изнасилования 16-летней девушки сироты”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что тогда полиция задержала двух подозреваемых, впрочем “бывшая служитель Фемиды” назначила им меру пресечения в виде незначительного залога, из-за чего обидчики вышли на свободу.

Летом 2021 года Высший антикоррупционный суд объявил Анне Билык приговор – 6 лет лишения свободы за взяточничество, а в январе уже в этом году вынесла соответствующее постановление и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Впрочем, война позволила экс-судьи скрываться и уклоняться от исполнения наказания.

Полиция Киевской области объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мероприятий, установила местонахождение осужденной.

В настоящее время экс-судья в СИЗО.

Дополнение

В Киеве задержали бывшего народного депутата за вымогание неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями.