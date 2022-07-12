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Обіцяв вплинути на суддів: у Києві затримали екснардепа Білоуса за вимагання хабара

Обіцяв вплинути на суддів: у Києві затримали екснардепа Білоуса за вимагання хабара

Київ • УНН

 • 178731 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У Києві затримали колишнього народного депутата за вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.

У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди – 92 500 грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, мова йдеться про колишнього народного депутата Артура Білоуса.

Нагадаємо

У Києві затримали керівників однієї з партій, які вимагали 2,5 млн доларів за внесення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.

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