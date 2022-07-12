Обіцяв вплинути на суддів: у Києві затримали екснардепа Білоуса за вимагання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Києві затримали колишнього народного депутата за вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.
У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди – 92 500 грн.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, мова йдеться про колишнього народного депутата Артура Білоуса.
Нагадаємо
У Києві затримали керівників однієї з партій, які вимагали 2,5 млн доларів за внесення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.