Обещал повлиять на судей: в Киеве задержан экс-нардеп Белоус за вымогательство взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве задержан бывший народный депутат за требование неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва требовал от представителя предприятия 10 тыс. долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов Киева и апелляционной инстанции.
В ходе контроля за совершением преступления его задержали правоохранители при получении части неправомерной выгоды – 92 500 грн.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем народном депутате Артуре Белоусе.
Напомним
В Киеве задержали руководителей одной из партий, требовавших 2,5 млн долларов за внесение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере.