Поліція Київщина розпочала вакцинацію препаратом "CoronaVac"

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"Поліцейські Києва цілодобово на варті безпеки населення, тому ми намагаємося вберегти людей від поширення коронавірусної хвороби. Поліцейські постійно контактують із громадянами, тож їм необхідно пройти вакцинацію, аби набути колективний імінітет, захистити себе і мінімізувати ризик поширення пандемії. COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Правоохоронці Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби зробили щеплення препаратом на території відомчого медичного закладу Національної гвардії України. Процедура проходила в спеціально обладнаному кабінеті з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

На початку вакцинації поліцейські підписали згоду на щеплення, після чого лікарі виміряли їм температуру, перевірили рівень кисню в крові та пульс.

Вакцинування вже пройшли 50 поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.

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Партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у кількості 200 тисяч доз прибула в Україну увечері 25 березня.

В Україні 13 квітня розпочалися щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Наразі вакцина CoronaVac сертифікована до участі в глобальній ініціативі вакцинації COVAX, в межах якої китайський виробник зобов'язався надати 10 мільйонів доз препарату. Наразі КНР безплатно поставляє вакцину CoronaVac до 69 країн, що розвиваються, та продає ще 43 державам в межах комерційних закупівель.

Серед країн Європи сертифікували вакцину CoronaVac Угорщина та Сербія.