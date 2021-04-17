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Поліція Київщина розпочала вакцинацію препаратом "CoronaVac"

Поліція Київщина розпочала вакцинацію препаратом "CoronaVac"

Київ • УНН

 • 18322 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Начальник поліції Києва разом із колегами зробили щеплення від коронавірусу препаратом "CoronaVac". Серед тих, хто вакцинувався, поліцейські, які несуть службу з охорони громадського порядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції Київської області.

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"Поліцейські Києва цілодобово на варті безпеки населення, тому ми намагаємося вберегти людей від поширення коронавірусної хвороби. Поліцейські постійно контактують із громадянами, тож їм необхідно пройти вакцинацію, аби набути колективний імінітет, захистити себе і мінімізувати ризик поширення пандемії. COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Деталі

Правоохоронці Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби зробили щеплення препаратом на території відомчого медичного закладу Національної гвардії України. Процедура проходила в спеціально обладнаному кабінеті з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

На початку вакцинації поліцейські підписали згоду на щеплення, після чого лікарі виміряли їм температуру, перевірили рівень кисню в крові та пульс.

Вакцинування вже пройшли 50 поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.

Додамо

Партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у кількості 200 тисяч доз прибула в Україну увечері 25 березня.

В Україні 13 квітня розпочалися щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Наразі вакцина CoronaVac сертифікована до участі в глобальній ініціативі вакцинації COVAX, в межах якої китайський виробник зобов'язався надати 10 мільйонів доз препарату. Наразі КНР безплатно поставляє вакцину CoronaVac до 69 країн, що розвиваються, та продає ще 43 державам в межах комерційних закупівель.

Серед країн Європи сертифікували вакцину CoronaVac Угорщина та Сербія.

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