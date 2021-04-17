Полиция Киевской области начала вакцинацию препаратом "CoronaVac"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Начальник полиции Киева вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac". Среди вакцинировавшихся, полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.
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"Полицейские Киева круглосуточно на страже безопасности населения, поэтому мы стараемся уберечь людей от распространения коронавирусной болезни. Полицейские постоянно контактируют с гражданами, поэтому им необходимо пройти вакцинацию, чтобы получить коллективный иминитет, защитить себя и минимизировать риск распространения пандемии. COVID-19 - это наша общая проблема, которую мы сможем преодолеть, если будем осознанно подходить к ее решению", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Детали
Правоохранителям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Нацгвардии и пограничной службы сделали прививки препаратом на территории ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины. Процедура проходила в специально оборудованном кабинете с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
В начале вакцинации полицейские подписали согласие на прививку, после чего врачи измерили им температуру, проверили уровень кислорода в крови и пульс.
Вакцинацию уже прошли 50 полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.
Добавим
Партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в количестве 200 000 доз прибыла в Украину вечером 25 марта.
В Украине 13 апреля начались прививки против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.
Сейчас вакцина CoronaVac сертифицирована к участию в глобальной инициативе вакцинации COVAX, в рамках которой китайский производитель обязался предоставить 10 млн доз препарата. Сейчас КНР бесплатно поставляет вакцину CoronaVac до 69 развивающихся стран, и продает еще 43 государствам в пределах коммерческих закупок.
Среди стран Европы которые сертифицировали вакцину CoronaVac Венгрия и Сербия.