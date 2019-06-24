Поліція Харкова перевіряє інформацію щодо замінування двох вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про замінування двох вишів, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
“Повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на вулиці Маршала Бажанова та проспекті Науки надійшло до поліції 24 червня”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Триває огляд приміщень та прилеглої території.
Як стало відомом раніше, сьогодні зранку з’явилась інформація про мінування Київського національного університету культури і мистецтв.