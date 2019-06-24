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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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15 апреля, 14:47 • 37777 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

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Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании двух вузов

Киев • УНН

 • 4244 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании двух вузов

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

“Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня”, — указано в сообщении правоохранителей.

Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Как стало известным ранее, сегодня утром появилась информация о минировании Киевского национального университета культуры и искусств.

Украинские Национальные Новости

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