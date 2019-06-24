Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании двух вузов

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

“Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня”, — указано в сообщении правоохранителей.

Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Как стало известным ранее, сегодня утром появилась информация о минировании Киевского национального университета культуры и искусств.