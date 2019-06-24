Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании двух вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
“Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня”, — указано в сообщении правоохранителей.
Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Как стало известным ранее, сегодня утром появилась информация о минировании Киевского национального университета культуры и искусств.