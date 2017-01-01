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Поліція Кельна запобігла масовим заворушенням в новорічну ніч

Поліція Кельна запобігла масовим заворушенням в новорічну ніч

Київ • УНН

 • 9354 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Силами поліції в новорічну ніч в Кельні вдалося запобігти повторення заворушень минулого року, коли сексуальних домагань зазнали сотні жінок. Про це в неділю, 1 січня, повідомляє керівник кельнської поліції Юрґен Матіс. Співробітники поліції зупинили на шляху в центр Кельна і перевірили документи 650 людей переважно північноафриканського походження, що виявляли ознаки агресивної поведінки. Порядок в центрі Кельна охороняли 1700 поліцейських, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Юрген Матіс спростував звинувачення в тому, що поліція проводила перевірку документів, виходячи з етнічного походження. Поліцейські керувалися виключно поведінкою юнаків.

“Велика частина поводились так, що від них доводилося чекати правопорушень”, — заявив він.

В результаті 190 людям було відмовлено у праві знаходження в центрі Кельна, а 92 особи були затримані. У новорічну ніч в центрі Кельна зафіксовано 10 злочинів на сексуальному ґрунті. Ні одне з них не є згвалтуванням, повідомляє поліція.

За даними слідства, в новорічну ніч 2015 року на кельнській привокзальній площі і в ряді інших місць було зафіксовано “900 злочинів на сексуальному грунті відносно 1200 жінок”. Слідству вдалося встановити особи лише 120 підозрюваних.

Більшість підозрюваних, згідно з попередньою версією підсумкового звіту про розслідування, є вихідцями з країн Північної Африки. Як показало слідство, приблизно половина підозрюваних на момент затримання перебували в Німеччині лише нетривалий час.

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