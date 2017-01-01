Полиция Кельна предотвратила массовые беспорядки в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Силами полиции в новогоднюю ночь в Кельне удалось предотвратить повторение беспорядков прошлого года, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает руководитель кельнской полиции Юрген Матис. Сотрудники полиции остановили на пути в центр Кельна и проверили документы 650 человек преимущественно североафриканского происхождения, которые проявляли признаки агрессивного поведения. Порядок в центре Кельна охраняли 1700 полицейских, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Юрген Матис опроверг обвинения в том, что полиция проводила проверку документов, на основании этнического происхождения. Полицейские руководствовались исключительно поведением юношей.
"Большая часть вели себя так, что от них приходилось ждать правонарушений", - заявил он.
В результате 190 людям было отказано в праве нахождения в центре Кельна, а 92 человека были задержаны. В новогоднюю ночь в центре Кельна зафиксировано 10 преступлений на сексуальной почве. Ни одно из них не является изнасилованием, сообщает полиция.
По данным следствия, в новогоднюю ночь 2015 году на кельнской привокзальной площади и в ряде других мест было зафиксировано "900 преступлений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин". Следствию удалось установить личности лишь 120 подозреваемых.
Большинство подозреваемых, согласно предварительной версии итогового отчета о расследовании, являются выходцами из стран Северной Африки. Как показало следствие, примерно половина подозреваемых на момент задержания находились в Германии лишь непродолжительное время.