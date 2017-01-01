Полиция Кельна предотвратила массовые беспорядки в новогоднюю ночь

КИЕВ. 1 января. УНН. Силами полиции в новогоднюю ночь в Кельне удалось предотвратить повторение беспорядков прошлого года, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает руководитель кельнской полиции Юрген Матис. Сотрудники полиции остановили на пути в центр Кельна и проверили документы 650 человек преимущественно североафриканского происхождения, которые проявляли признаки агрессивного поведения. Порядок в центре Кельна охраняли 1700 полицейских, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.