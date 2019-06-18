Поліція Фінляндії розслідує використання сувенірних "євро" з написами російською
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Фінська поліція розслідує випадок використання в Фінляндії несправжніх грошових купюр — реквізиту з “Банку приколів” з написами російською мовою. Про це повідомила у вівторок в Facebook поліція фінського регіону Хяме, інформує УНН.
“Молода людина з міста Тойвакка у вихідні намалася розплатитися за готель в місті Лахті підробленими банкнотами по 200 євро. При затриманні у нього було виявлено вісім таких купюр. На всіх них було написано червоними літерами російською мовою: “Не є платіжним засобом”, — вказали в поліції.
Затриманий повідомив, що придбав їх в інтернеті, за фактом події почато розслідування, вказало відомство.
Крім того, розслідується і інший схожий випадок. Минулого тижня в поліцію також були передані використані в якості платіжного засобу банкноти по 20 і 50 євро, на яких був напис англійською мовою про те, що вони не є грошима і призначені для кінозйомок.
Як повідомляв УНН, двоє українців збували в Грузії фальшиві купюри в 500 євро.