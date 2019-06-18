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Полиция Финляндии расследует использование сувенирных "евро" с надписями на русском

Киев • УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Финская полиция расследует случай использования в Финляндии ненастоящих денежных купюр — реквизита из “Банка приколов” с надписями на русском языке. Об этом сообщила во вторник в Facebook полиция финского региона Хяме, информирует УНН.

Полиция Финляндии расследует использование сувенирных "евро" с надписями на русском

“Молодой человек из города Тойвакка в выходные пытался расплатиться за отель в городе Лахти поддельными банкнотами по 200 евро. При задержании у него было обнаружено восемь таких купюр. На всех них было написано красными буквами на русском языке: “Не является платежным средством”, — указали в полиции.

Задержанный сообщил, что приобрел их в интернете, по факту произошедшего начато расследование, указало ведомство.

Кроме того, расследуется и другой похожий случай. На прошлой неделе в полицию также были переданы использованные в качестве платежного средства банкноты по 20 и 50 евро, на которых была надпись на английском языке о том, что они не являются деньгами и предназначены для киносъемок.

Как сообщал УНН, двое украинцев сбывали в Грузии фальшивые купюры в 500 евро.

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