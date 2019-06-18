Полиция Финляндии расследует использование сувенирных "евро" с надписями на русском

“Молодой человек из города Тойвакка в выходные пытался расплатиться за отель в городе Лахти поддельными банкнотами по 200 евро. При задержании у него было обнаружено восемь таких купюр. На всех них было написано красными буквами на русском языке: “Не является платежным средством”, — указали в полиции.

Задержанный сообщил, что приобрел их в интернете, по факту произошедшего начато расследование, указало ведомство.

Кроме того, расследуется и другой похожий случай. На прошлой неделе в полицию также были переданы использованные в качестве платежного средства банкноты по 20 и 50 евро, на которых была надпись на английском языке о том, что они не являются деньгами и предназначены для киносъемок.

Как сообщал УНН, двое украинцев сбывали в Грузии фальшивые купюры в 500 евро.