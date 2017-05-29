Поліція евакуйовує приміщення суду в Києві через "замінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Поліція евакуйовує людей з приміщення Київського апеляційного господарського суду через повідомлення про його замінування. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Києві.
“До нас надійшло повідомлення про замінування. Наразі проводиться евакуація і будівля перевіряється”, — повідомили у поліції.
При цьому у відділі комунікації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби — кінологи, вибухотехніки.
“Результатів перевірки ще немає”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування Київського апеляційного господарського суду.