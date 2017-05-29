Полиция эвакуирует здание суда в Киеве из-за "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Полиция эвакуирует людей из помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда из-за сообщения о его заминировании. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.
“К нам поступило сообщение о заминировании. В настоящее время проводится эвакуация и здание проверяется”, — сообщили в полиции.
При этом в отделе коммуникации отметили, что на месте работают все необходимые службы — кинологи, взрывотехники.
“Результаты проверки еще нет”, — отметили в полиции.
Напомним, взрывотехники проверяют информацию о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда.