Полиция эвакуирует здание суда в Киеве из-за "минирования"

“К нам поступило сообщение о заминировании. В настоящее время проводится эвакуация и здание проверяется”, — сообщили в полиции.

При этом в отделе коммуникации отметили, что на месте работают все необходимые службы — кинологи, взрывотехники.

“Результаты проверки еще нет”, — отметили в полиции.

Напомним, взрывотехники проверяют информацию о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда.