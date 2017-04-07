Поліція: двоє людей загинули через наїзд авто у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Шведська поліція безпеки повідомила про щонайменше двох загиблих внаслідок наїзду транспортного засобу на натовп людей у шведській столиці Стокгольмі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Шведська поліція безпеки каже, що щонайменше двоє людей загинули, багато хто отримав поранення під час інциденту в Стокгольмі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.
"Автомобіль завдав травм людям на Дроттнінгатані", - сказав представник поліції Тове Хагг.