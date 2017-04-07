Полиция: два человека погибли из-за наезда авто в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Шведская полиция безопасности сообщила о как минимум двух погибших в результате наезда транспортного средства на толпу людей в шведской столице Стокгольме, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Шведская полиция безопасности говорит, что по меньшей мере два человека погибли, многие получили ранения во время инцидента в Стокгольме", - говорится в сообщении.
Напомним, автомобиль наехал на людей на улице в центре Стокгольма, в результате инцидента были раненные.
"Автомобиль нанес травмы людям на Дроттнингатане", - сказал представитель полиции Тове Хагги.