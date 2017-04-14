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Поліція досі не оголосила підозр за проведення фіктивного тендеру “Південної залізниці”

Київ • УНН

 • 13395 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. За проведення фіктивного тендеру “Південної залізниці” підозра до цього часу нікому із посадовців не оголошена. Про це УНН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.

“СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000146, зареєстрованому в ЄРДР прокуратурою Харківської області 17.02.2017 за зверненням народного депутата України за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Регіональної філії „Південна залізниця“ ПАТ „Українська залізниця“ та Північного регіонального представництва ДП „Укреко-ойл“ державними коштами під час укладання та виконання укладеного 27.12.2016 між вказаними підприємствами договору про надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів.

На теперішній час досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялось”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДП “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані відповідної ліцензії, ані власної матеріально-технічної бази для знешкодження шкідливих речовин. Більше того, державне підприємство внесло у тендерну документацію неправдиву інформацію про залучення субпідрядників для виконання тендеру.

Усі залучені ДП “Укреко-ойл” співпідрядники підтвердили в коментарі УНН, що не брали участь в тендері “Південної залізниці” і не мають з “Укреко-ойл” жодних фінансово-господарських відносин, а відтак небезпечні відходи “Південної залізниці” не утилізовували.

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