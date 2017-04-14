Полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера "Южной железной дороги"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За проведение фиктивного тендера "Южной железной дороги" подозрение к этому времени никому из чиновников не объявлено. Об этом сообщили УНН в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
“Следственным Управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017220000000146, зарегистрированном в ЕРДР прокуратурой Харьковской области 17.02.2017 по обращению народного депутата Украины по факту завладения путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Регионального филиала „Южная железная дорога“ ПАО „Укрзализниця“ и Северного регионального представительства ГП „УКРЕКО-ойл“ государственными средствами при заключении и выполнении заключенного 27.12.2016 между указанными предприятиями договора о предоставлении услуг по сбору и утилизации опасных отходов.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось”, — говорится в сообщении.
Напомним, ГП “УКРЕКО-ойл” выиграло тендер “Южной железной дороги” на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для обезвреживания вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении субподрядчиков для выполнения тендера.
Все привлеченные ГП “УКРЕКО-ойл” субподрядчиков подтвердили УНН, что не участвовали в тендере “Южной железной дороги” и не ведут с “УКРЕКО-ойл” никаких финансово-хозяйственных отношений, а следовательно опасные отходы “Южной железной дороги” не утилизировали.