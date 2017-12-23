Поліція Данії арештувала сирійського біженця за підозрою в плануванні нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Поліція Данії 22 грудня повідомила про арешт сирійського шукача притулку зі Швеції за “спробу здійснити теракт” у Копенгагені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Поліція поінформувала, що арештувала 30-річного чоловіка за підозрою в плануванні терористичного акту, котрий повинен був бути реалізованим у листопаді 2016 року.
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“Чоловіка обвинувачують у спробі терористичного нападу за те, що він разом з іншим чоловіком, засудженим у Німеччині, планував вбивства чи поранення кількох людей у невстановленому місці в Копенгагені” — йдеться в повідомленні.
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Нагадуємо, у США американець засуджений до 15 років в’язниці за підтримку ІД і планування терактів.