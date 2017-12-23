Полиция Дании арестовала сирийского беженца по подозрению в планировании нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Полиция Дании 22 декабря сообщила об аресте сирийского искателя убежища из Швеции за “попытку совершить теракт” в Копенгагене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Полиция сообщила, что арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в планировании террористического акта, который должен был быть реализован в ноябре 2016 года.
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“Подозреваемого обвиняют в попытке террористического нападения за то, что он вместе с другим мужчиной, осужденным в Германии, планировал убийства или ранения несколько человек в неустановленном месте в Копенгагене”, — говорится в сообщении.
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Напоминаем, в США американец приговорен к 15 годам тюрьмы за поддержку ИГ и планирование терактов.