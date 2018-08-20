Поліція дала опис стрілка з-під міськради Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція Харкова просить допомоги у встановленні особи чоловіка, який вчинив стрілянину біля міськради, поранив охоронця і застрелив патрульного поліцейського, і дала опис нападника, якому на вигляд приблизно 40-45 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
"Зараз поліцейські встановлюють особу нападника. На вигляд йому приблизно 40-45 років, зріст - 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, чоловік має лобні залисини. Був одягнутий у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани у стилі "мілітарі", чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку", - повідомили у поліції.
Правоохоронці закликали, якщо хтось володіє будь-якою інформацією про цю людину, повідомляти у поліцію.
Нагадаємо, подія сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.