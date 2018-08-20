Полиция дала описание стрелка из-под горсовета Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция Харькова просит помощи в установлении личности мужчины, который открыл стрельбу возле горсовета, ранил охранника и застрелил патрульного полицейского, и дала описание нападавшего, которому на вид около 40-45 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
"Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего. На вид ему примерно 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, человек имеет лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку", - сообщили в полиции.
Правоохранители призвали, если кто-то владеет какой-либо информацией об этом человеке, сообщать в полицию.
Напомним, событие произошло 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.