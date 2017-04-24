Поліцейському, який вимагав хабар на Кіровоградщині, обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Старшому інспектору Департаменту кіберполіції ГУНП в Кіровоградській обл., якого викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 тис. дол. США, обрано запобіжний захід. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
Зокрема, за клопотанням прокуратури області Ленінським районним судом м.Кіровограда майору поліції обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Разом із тим рішенням суду встановлено можливість внесення застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому еквіваленті становить 128 тис. грн.
Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 20 квітня на вимаганні “електронного хабара” погорів поліцейський на Кіровоградщині.