Полицейскому, который требовал взятку в Кировоградской обл., избрана мера пресечения

В частности, по ходатайству прокуратуры области Ленинским районным судом г.Кировограда, майору полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Вместе с тем, решением суда установлена ​​возможность внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в денежном эквиваленте составляющего 128 тыс. грн.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 20 апреля на вымогательстве “электронного взятки” погорел полицейскийв Кировоградской обл.