Поліцейському пропонували 6 тис. дол. "відкупних" за зберігання наркотиків і зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Донеччині зловмисник запропонував правоохоронцю хабар у 6 тис. дол., щоб уникнути покарання за зберігання наркотиків і боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу департаменту внутрішньої безпеки України.
Про факт підкупу 28-річний капітан поліції Волновахи повідомив рапортом своє керівництво та Донецьке управління ДВБ НПУ.
У службовий кабінет поліцейського під час наступної зустрічі хабародавець приніс 6 тисяч доларів. Відразу після передачі коштів його затримали та оголосили підозру у скоєнні злочину.
Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років.
Нагадаємо, двоє поліцейських силою вимагали хабар у 20-річного хлопця.