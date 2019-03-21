Полицейскому предлагали 6 тыс. долл. "откупных" за хранение наркотиков и оружия

О факте подкупа 28-летний капитан полиции Волновахи сообщил рапортом свое руководство и Донецкое управление ДВБ НПУ.

В служебный кабинет полицейского во время следующей встречи взяткодатель принес 6000 долларов. Сразу после передачи средств его задержали и объявили подозрение в совершении преступления.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

Напомним, двое полицейских силой требовали взятку у 20-летнего парня.