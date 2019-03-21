Двоє поліцейських силою вимагали хабар у 20-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Хмельниччині двоє оперуповноважених силою вимагали хабар у тисячу доларів у молодика, щоб "закрити очі" на його співучасть у крадіжці. Про це повідомляє прес-служба департаменту внутрішньої безпеки України, передає УНН.
"Двоє оперуповноважених кримінальної поліції міста Городок вимагали із застосуванням фізичної сили у 20-річного місцевого мешканця 1 тисячу доларів за непритягнення його до відповідальності за ч.3 ст.185 (Крадіжка) КК України, як співучасника", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронців затримали під час отримання частини хабара у 400 дол.
Поліцейським, викритим у корупційних діях, уже повідомлено підозру за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, НАБУ відкрило матеріали справи про одержання 50 тис. доларів хабара слідчими.