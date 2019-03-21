Двое полицейских силой требовали взятку у 20-летнего парня

"Двое оперуполномоченных криминальной полиции города Городок требовали с применением физической силы у 20-летнего местного жителя 1000 долларов за непривлечение его к ответственности по ч.3 ст.185 (Кража) УК Украины, как соучастника", - говорится в сообщении.

Правоохранителей задержали во время получения части взятки в 400 долл.

Полицейским, уличенным в коррупционных действиях, уже сообщено подозрение по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, НАБУ открыло материалы дела о получении 50 тыс. долларов взятки следователями.