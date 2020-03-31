Поліцейського, який спричинив смертельну ДТП, затримали на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області затримали працівника поліції одного з вiддiлень Долинського вiддiлу полiцiї ГУ Нацполiцiї в областi, який скоїв смертельну ДТП. Про це УНН поінформували в прес-службі обласної прокуратури.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 березня у Компаніївці. 24-рiчний працiвник поліції, керуючи автомобiлем Ford у станi алкогольного сп’янiння, врiзався у дерево. Унаслiдок зiткнення 19-рiчна пасажирка вiд отриманих травм загинула на мiсцi.
Наразі працівника поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання оголошення підозри за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
За скоєне працівнику поліції загрожує покарання до 8 рокiв позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 рокiв.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Кіровоградщині нетверезий поліцейський влаштував ДТП: загинула дівчина.