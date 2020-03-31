Полицейского, который совершил смертельное ДТП, задержали в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали сотрудника полиции одного из отделений Долинского отдела полиции ГУ Нацполиции в области, который совершил смертельное ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 марта в Компанеевке. 24-летний работник полиции, управляя автомобилем Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево. В результате столкновения 19-летняя пассажир от полученных травм погибла на месте.
Сейчас работника полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решают вопрос объявления подозрения по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
За содеянное сотруднику полиции грозит наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Кировоградской области пьяный полицейский устроил ДТП: погибла девушка.