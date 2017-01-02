Поліцейського судитимуть на Кіровоградщині за хабар
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України направила до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.368 КК України щодо інспектора Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області. Про це поінформували у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, повідомляє УНН.
Слідством установлено, що інспектор поліції за грошову винагороду у 2 тис. грн сприяв ухиленню від відповідальності особі, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, Національна поліція разом з військовою прокуратурою Південного регіону затримала в Одесі заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України за отримання хабара у розмірі 350 тис. грн.