Поліцейського судитимуть на Кіровоградщині за хабар

Слідством установлено, що інспектор поліції за грошову винагороду у 2 тис. грн сприяв ухиленню від відповідальності особі, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, Національна поліція разом з військовою прокуратурою Південного регіону затримала в Одесі заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України за отримання хабара у розмірі 350 тис. грн.